El argentino Valentín Perrone logró su primera pole position en Moto3 en Barcelona

El argentino Valentín Perrone vivió una jornada inolvidable en el circuito de Barcelona: se quedó con la pole position en Moto3 y largará primero en el Gran Premio de Cataluña.

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El piloto de KTM, que marcha cuarto en el Campeonato del Mundo, registró un tiempo de 1:46.679 y se convirtió en el sexto poleman diferente de la temporada.

La clasificación tuvo una definición electrizante. Perrone le arrebató la primera posición al sevillano David Muñoz, quien venía de la Q1 y quedó a solo cinco milésimas del argentino. El tercer lugar fue para Brian Uriarte, que también peleó hasta el final.

En el último “time attack”, Marco Morelli había pasado al frente con un registro de 1:46.927, apenas 21 milésimas más rápido que Jesús Ríos. Sin embargo, Perrone bajó todos los relojes y se quedó con el mejor tiempo de la jornada.

De esta manera, el argentino consiguió un resultado de enorme valor en la previa de la carrera y buscará aprovechar la primera posición de salida para seguir escalando en el campeonato.

La segunda fila tendrá como protagonistas a David Almansa, Marco Morelli, David Muñoz y Jesús Ríos. Más atrás, el líder del campeonato, Máximo Quiles, largará desde la séptima posición, seguido por Joel Kelso y Adrián Fernández.

En la cuarta línea estarán Hakim Danish, Joel Esteban y Casey O’Gorman.

GP de Cataluña de Moto3: día, hora y TV

La carrera del Gran Premio de Cataluña de Moto3 se disputará este domingo desde las 6 de la mañana de Argentina.

La prueba será transmitida en vivo por ESPN3 y la plataforma Disney+ Premium.