Momento de miedo: fue alcanzado por un toro que lo lanzó por el aire

Ocurrió durante una corrida en Madrid. Pese a la dureza del accidente, los primeros informes médicos indicaron que el banderillero no sufrió heridas de asta de toro.

Hoy 12:39

El banderillero español Curro Javier sufrió una grave cornada durante una de las corridas de la Feria de San Isidro, realizada en la tradicional plaza de toros de Las Ventas, en Madrid.

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El incidente ocurrió cuando el torero intentaba colocar las banderillas y demoró demasiado la maniobra, situación que fue aprovechada por el toro para embestirlo violentamente.

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El animal lo levantó por el brazo izquierdo y lo hizo volar por el aire en una impactante escena que generó preocupación entre el público presente. Tras el primer ataque, Curro Javier intentó reincorporarse, pero volvió a ser alcanzado por el toro, que lo golpeó nuevamente y lo arrojó al suelo.

Rápidamente, integrantes de la cuadrilla del matador Fernando Adrián ingresaron para asistirlo y retirarlo del ruedo, evitando consecuencias aún mayores.

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Pese a la dureza del accidente, los primeros informes médicos indicaron que el banderillero no sufrió heridas de asta de toro. Actualmente permanece bajo observación y atención del equipo médico de la plaza de Las Ventas.