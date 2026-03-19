Dramático reclamo en Rosario: un trabajador se prendió fuego frente a su empresa y está en estado crítico

El hombre, de 36 años, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo tras rociarse con combustible en medio de un conflicto salarial. El estremecedor episodio ocurrió en Santa Fe y también dejó policías heridos.

Hoy 18:05

Un estremecedor hecho ocurrió este jueves en Rosario, donde un trabajador de 36 años se prendió fuego frente a la empresa donde se desempeñaba, en el marco de un conflicto por una presunta deuda salarial. El hombre permanece internado en grave estado, con el 80% de su cuerpo afectado por quemaduras.

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El episodio tuvo lugar en el ingreso de un predio ubicado sobre avenida Provincias Unidas al 3200, donde el empleado se atrincheró dentro de una garita de seguridad con un bidón de combustible y un encendedor. Según relataron testigos, la situación se inició tras la activación de una alarma, lo que alertó al resto del personal.

En medio de la tensión, el trabajador mantenía una comunicación telefónica con uno de sus superiores mientras en el lugar se desplegaba un operativo policial con al menos seis efectivos. Durante varios minutos, intentaron persuadirlo para que desistiera de su actitud, pero las negociaciones no prosperaron.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, uno de los agentes intentó reducirlo con una pistola Taser, pero la situación se desbordó de manera repentina: el hombre se roció con combustible y se prendió fuego, generando una escena desesperante. Dos policías que se encontraban dentro de la garita también resultaron alcanzados por las llamas.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado en estado crítico y con riesgo de vida, mientras se investigan las circunstancias del dramático episodio.