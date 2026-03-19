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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAR 2026 | 0º
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Ya son 70 los evacuados en Atamisqui y Avellaneda y refuerzan la asistencia en parajes afectados

Autoridades brindan asistencia y contención a las personas afectadas.

Hoy 19:20

En medio de la compleja situación generada por el temporal, autoridades y equipos de asistencia continúan desplegados en los departamentos Atamisqui y Avellaneda, acompañando a las familias afectadas por el avance del agua y las intensas lluvias.

El operativo se centra en brindar contención y respuestas concretas a quienes atraviesan momentos de extrema vulnerabilidad.

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En ese marco, la Escuela N° 954 fue acondicionada como centro de evacuados y actualmente alberga a unas 70 personas provenientes de distintas localidades, entre ellas San Sebastián, Toloza, Totora, Los Peralta y Juanillo.

Muchas de estas familias debieron abandonar sus hogares de manera urgente ante el impacto del fenómeno climático.

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Desde el Gobierno provincial informaron que los equipos continúan trabajando en territorio con asistencia directa, garantizando alimentos, abrigo y acompañamiento social.

La prioridad, indicaron, es sostener la ayuda a los damnificados y monitorear la evolución de la situación en cada uno de los parajes comprometidos.

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