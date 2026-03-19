Ya son 70 los evacuados en Atamisqui y Avellaneda y refuerzan la asistencia en parajes afectados

Autoridades brindan asistencia y contención a las personas afectadas.

Hoy 19:20

En medio de la compleja situación generada por el temporal, autoridades y equipos de asistencia continúan desplegados en los departamentos Atamisqui y Avellaneda, acompañando a las familias afectadas por el avance del agua y las intensas lluvias.

El operativo se centra en brindar contención y respuestas concretas a quienes atraviesan momentos de extrema vulnerabilidad.

crecida rio dulce

En ese marco, la Escuela N° 954 fue acondicionada como centro de evacuados y actualmente alberga a unas 70 personas provenientes de distintas localidades, entre ellas San Sebastián, Toloza, Totora, Los Peralta y Juanillo.

Muchas de estas familias debieron abandonar sus hogares de manera urgente ante el impacto del fenómeno climático.

crecida rio dulce

Desde el Gobierno provincial informaron que los equipos continúan trabajando en territorio con asistencia directa, garantizando alimentos, abrigo y acompañamiento social.

La prioridad, indicaron, es sostener la ayuda a los damnificados y monitorear la evolución de la situación en cada uno de los parajes comprometidos.