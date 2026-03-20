Día Mundial de la Felicidad: por qué sentirse bien no siempre es ser feliz

La psicología distingue entre placer inmediato y bienestar duradero, un equilibrio que se construye con propósito, emociones y hábitos a lo largo del tiempo.

Hoy 08:11

Cada 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Felicidad, una fecha que propone algo más profundo que una simple consigna optimista: detenerse a pensar qué significa realmente sentirse bien con la propia vida. Durante mucho tiempo, la felicidad fue asociada a momentos de euforia o placer inmediato. Sin embargo, hoy la ciencia muestra que el bienestar es un fenómeno mucho más complejo.

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Lejos de ser un estado permanente, el bienestar se construye a lo largo del tiempo. Psicólogos y neurólogos coinciden en que se trata de una experiencia subjetiva que depende de múltiples factores: desde la forma en que interpretamos lo que nos ocurre hasta nuestros vínculos, hábitos y proyectos personales. En otras palabras, no es algo que simplemente “aparece”, sino una capacidad que también puede desarrollarse.

Aprender que también se puede entrenar

Una de las claves para entender la felicidad es distinguir entre diferentes tipos de bienestar. No todas las experiencias positivas producen el mismo impacto en nuestra vida ni en nuestra salud mental.

Desde la psicología suelen diferenciarse dos dimensiones:

Bienestar hedónico: asociado a las experiencias placenteras inmediatas, como compartir tiempo con amigos o disfrutar una comida favorita.

asociado a las experiencias placenteras inmediatas, como compartir tiempo con amigos o disfrutar una comida favorita. Bienestar eudaimónico: vinculado al sentido de propósito, al crecimiento personal y a la construcción de una vida con significado.

vinculado al sentido de propósito, al crecimiento personal y a la construcción de una vida con significado. Equilibrio emocional: la capacidad de afrontar desafíos y gestionar emociones difíciles sin perder estabilidad.

“La felicidad no es un rasgo fijo de la personalidad, sino una sensación subjetiva que se construye a lo largo del tiempo. La ciencia del bienestar muestra que existe una base biológica, pero también una serie de capacidades que podemos cultivar con nuestras acciones y hábitos cotidianos”, explica la psicóloga Verónica Lapelle, directora de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Hospital Italiano.

Según los especialistas, perseguir únicamente el placer inmediato puede convertirse en una carrera interminable. En cambio, el bienestar más profundo suele aparecer cuando las personas sienten que su vida tiene sentido, que están aprendiendo o desarrollándose y que pueden enfrentar las dificultades con cierta estabilidad.

Qué ocurre en el cerebro cuando sentimos bienestar

La neurociencia también aporta pistas sobre cómo funciona la felicidad. Los estudios muestran que el bienestar no depende de una única región cerebral, sino de la interacción de diferentes redes que regulan emociones, motivación y toma de decisiones.

Entre las estructuras más involucradas se encuentran el núcleo accumbens, asociado al sistema de recompensa; la amígdala, que evalúa la relevancia emocional de las experiencias; y las áreas prefrontales, responsables de la regulación emocional y el pensamiento reflexivo.

“El placer inmediato es como un fuego artificial en el cerebro: intenso, pero breve. El bienestar profundo se parece más a un fuego de hogar, que se sostiene en el tiempo gracias a la interacción de distintas redes cerebrales vinculadas a la regulación emocional, el sentido de propósito y los vínculos sociales”, explica la neuróloga Fiorella Martín Bertuzzi, graduada de la Universidad Hospital Italiano.

Además, el cerebro posee una capacidad clave para el desarrollo del bienestar: la neuroplasticidad, es decir, la posibilidad de modificar su funcionamiento a partir de experiencias y hábitos cotidianos.

“Dormir bien, alimentarse de manera saludable, realizar actividad física de forma regular, mantener vínculos sociales y dedicar tiempo a actividades significativas no solo influyen en cómo nos sentimos, sino también en cómo funciona el cerebro”, detalla Martín Bertuzzi.

Por qué no es necesario estar feliz todo el tiempo

Otra idea que hoy cuestiona la psicología es la expectativa de felicidad permanente. En la práctica, intentar evitar o reprimir emociones negativas puede generar frustración y mayor malestar.

“Nuestra mente no está diseñada para la euforia constante. Pretender estar felices todo el tiempo no solo es poco realista, sino que puede generar frustración. Las emociones difíciles también cumplen una función: nos ayudan a adaptarnos, aprender y responder a los desafíos”, explica el psicólogo Alejandro Bestoso, docente de la Universidad Hospital Italiano.

“Entrenar el bienestar no significa estar feliz todo el tiempo. Significa desarrollar herramientas para atravesar distintas emociones y seguir construyendo una vida con sentido”, concluyen los especialistas del Hospital Italiano.