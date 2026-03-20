Violencia en una comisaría: un policía agredió a una mujer que buscaba denunciar un delito

La víctima fue expulsada tras insistir en radicar una denuncia por estafa. El agente quedó suspendido mientras avanza la investigación.

Hoy 08:18

Una comisaría de la ciudad de Mar del Plata fue el escenario de un insólito y violento episodio cuando una mujer se acercó para intentar denunciar una estafa y fue agredida tanto física como verbalmente por un policía.

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Todo se desencadenó cuando Teresa Lissalt del Pilar y su pareja llegaron a la seccional 16° para pedir ayuda.

Según relató la mujer, un perfil de Facebook estaba vendiendo espejos artesanales y usaba como punto de entrega su vidriería y cerrajería familiar, generando confusión y problemas con los clientes.

Del otro lado del mostrador, un subteniente de la Policía Bonaerense, con 17 años de servicio, minimizó el reclamo. “No hay delito penal”, le dijo. Entonces la situación se descontroló.

#MDQ Un policía, con pocas ganas de atender una denuncia, fletó a una mujer y le tiró “andá a lavarte el orto” cuando salía de la dependencia ofuscada.

Dicen que lo tenían ahí por no haber pasado el psicotécnico. Ahora Asuntos Internos lo terminó fletando a él. pic.twitter.com/UDPcgS9Buk — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 19, 2026

Todo fue registrado por una cámara de seguridad.

“Tenés que denunciar el perfil de Facebook. Por el momento no les robaron nada”, explica el policía desde el mostrador, según se puede observar en la grabación que se viralizó.

“¿Cómo que no nos robaron nada? Nos hacen quedar mal. Mandan una entrega a nuestro local”, cuestionó la mujer, visiblemente molesta.

Pero el oficial seguía imperturbable, entonces le advirtió: “Voy a ir a la DDI y voy a decir que vos…”. Antes de que pudiera completar la frase, llegó la reacción.

“¡Andá a lavarte el o...!”, le gritó el policía. Sorprendida, la denunciante trata de empezar a grabarlo con el celular, pero el efectivo primero se tapa la cara y enseguida se levanta, la encara y comienza a empujarla hacia la salida.

El forcejeo termina en el piso. “¡Me pegó, me pegó!”, se la escucha gritar a la víctima mientras el policía se aleja golpeando una pared.

En diálogo con el portal 0223, Teresa remarcó que fue un momento “horrible”, especialmente por tratarse de un oficial de policía.

“Es a quien se debe recurrir para que me defienda. A este chico le sacaron el arma hace poco tiempo, es decir que ya se las mandó. No está apto para ser policía, el uniforme le queda grande”, apuntó.

Tras el escándalo, el subteniente fue desafectado por tres meses. La propia víctima contó que otros efectivos le pidieron disculpas por lo ocurrido.

Además, Lissalt del Pilar adelantó que llevará el caso a la Justicia: “Por supuesto que también voy a buscarme un abogado y le voy a hacer juicio a la provincia. No puedo creer que tenga semejante calidad de efectivos para que nos defiendan”, sentenció.