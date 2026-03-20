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Alberto Fernández: “Adorni pregonó tanto la moral que cualquier desliz se vuelve en su contra”

El ex presidente cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su conducta y su viaje a Estados Unidos, y lo calificó de “muy cruel” al juzgar a otros.

Hoy 09:50

El ex presidente Alberto Fernández cuestionó duramente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al señalar que fue “muy cruel” al juzgar a los demás y que pregonó “tanto” la moral que cualquier desliz se le vuelve en contra.

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“El problema de Adorni es que pregonó tanta moralidad que cualquier desliz se vuelve en su contra. Fue muy cruel juzgando a los demás”, expresó Fernández en declaraciones a Splendid AM990.

En relación con una casa en un country que no había declarado, Fernández agregó: “Me da lo mismo si lo alquiló o se lo pagaron, judicialmente es igual. Ahora le aparece una casa que nunca declaró. Para alguien que pregona y juzga tanto al otro, está en un problema”.

El ex mandatario también criticó el viaje de Adorni a Estados Unidos: “Pobre, se fue a deslomar a Estados Unidos”, ironizó, y sostuvo que “fue un viaje vergonzoso”, remarcando que durante su gestión “ningún familiar se subió al avión” y que “el argumento del costo marginal es cero es una estupidez”.

Fernández se refirió además a la postura de quienes levantan el dedo acusador contra su gestión: “Levantan el dedo acusador y apuntan a todos. Yo estoy procesado porque los seguros del Estado los tiene que asegurar el Estado. El caso $Libra es un caso de proporciones enormes, no es un caso menor”.

En cuanto a la deuda tomada por la gestión de Mauricio Macri, Fernández recordó: “Cuando Macri tomó una deuda de 57 mil millones, yo lo denuncié porque no siguió los pasos debidos para una deuda de tal magnitud”. Y añadió: “Acá la disyuntiva es si nos gobierna un representante del pueblo o las corporaciones. Hoy nos gobierna un representante de las corporaciones”.

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