Felipe Melo sueña con dirigir a Boca y ganar la Libertadores

El brasileño anunció que iniciará su carrera como entrenador y se ilusiona con llegar al Xeneize en el corto plazo.

Hoy 11:21

El ex futbolista Felipe Melo volvió a dejar en claro su fanatismo por Boca Juniors y sorprendió con una fuerte declaración: quiere convertirse en el futuro entrenador del club y conquistar la Copa Libertadores.

En el marco del sorteo del certamen continental, realizado en Asunción, el brasileño protagonizó un encuentro especial con Juan Román Riquelme, a quien definió como “amigo e ídolo”. Tras ese momento, no dudó en expresar su deseo: “Es un sueño trabajar en Boca”.

Melo, que puso fin a su carrera como jugador a principios de 2025 luego de un recorrido por clubes como Juventus e Inter de Milán, reveló que su próximo paso será iniciar su camino como director técnico. “En junio del año próximo empiezo como DT, ya tengo mi staff. Hoy no estoy preparado, pero en un año estaré listo para ganar la Libertadores con Boca”, aseguró.

Reconocido simpatizante del Xeneize, el brasileño reiteró que siempre quiere ver al club levantando la Copa y dejó en claro que su objetivo es formarse para, en el corto plazo, tener la oportunidad de dirigir al equipo.

Con su personalidad y su identificación con Boca, Felipe Melo ya empieza a proyectar su futuro fuera de la cancha, con un sueño bien marcado: sentarse en el banco y pelear por la Gloria Eterna.