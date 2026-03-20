Tapia defendió la postura de la AFA tras la caída de la Finalissima: “Somos campeones del Mundo”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, volvió a referirse a la cancelación de la Finalissima y dejó un mensaje crítico hacia Selección de fútbol de España y la UEFA.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El dirigente utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por la falta de acuerdo en la organización del encuentro entre los campeones de América y Europa.

El mensaje de Tapia

"Somos campeones del Mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios", publicó Tapia en su cuenta oficial de X.

El titular de la AFA también había reaccionado luego de conocerse que España sí jugará un partido el 31 de marzo en Barcelona.

"Nos enteramos que España va a jugar el 31 de marzo en Barcelona. Como campeones del mundo voy a defenderla como tenemos que hacerlo", expresó, en una frase que dejó en evidencia su disconformidad.

El respaldo desde Conmebol

La polémica también sumó la opinión del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quien respaldó la postura argentina con una frase irónica.

"Si aplicamos walkover, Argentina es bicampeón de la Finalissima", comentó el dirigente, en referencia a la postura que mantuvo la AFA durante las negociaciones.

La Selección piensa en el Mundial 2026

Mientras tanto, la Selección Argentina de fútbol continúa definiendo su agenda de amistosos y cerrará marzo con partidos en el país tras la suspensión del duelo ante España.

El objetivo del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es que el equipo llegue con ritmo de competencia al Mundial 2026, donde buscará defender el título conseguido en Qatar.