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Informan que la recolección de residuos funcionará con normalidad durante el fin de semana largo

Desde la Municipalidad de la Capital informaron que los días y horarios para la recolección de residuos no sufrirá modificaciones durante este fin de semana largo.

Hoy 20:22

Con motivo del fin de semana largo, la Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital cumplirá con la recolección de residuos de manera normal, sin modificaciones de horarios, de días y de recorridos.

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Por lo tanto, los recolectores trabajarán en los dos turnos establecidos, a partir de las 7 de la mañana y por la tarde desde las 16.

En tal sentido, se recuerda a los vecinos que, se deben sacar los residuos correctamente embolsados minutos antes del paso del camión recolector, evitando colocar vidrios o restos de botellas sin su debido envoltorio en papeles o cartones.

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