El senador Gerardo Zamora impulsa la creación de una Comisión Especial para el seguimiento del acuerdo MERCOSUR–Unión Europea

La iniciativa propone que a la comisión la integren 17 senadores.

Hoy 20:50

El senador nacional Gerardo Zamora presentó un proyecto de resolución para la creación, en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, de la Comisión Especial de Seguimiento, Monitoreo y Coordinación Federal del Acuerdo Interino de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, en el marco de la Ley 27.800.

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La iniciativa propone la conformación de una comisión integrada por 17 senadores, con representación federal de todas las regiones del país. Su objetivo central será acompañar técnica y políticamente la implementación del acuerdo, poniendo especial énfasis en su impacto sobre las economías provinciales, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y los sectores productivos regionales.

Entre sus principales funciones se destacan el monitoreo de los subcomités de comercio, la articulación con legislaturas provinciales, la convocatoria a audiencias públicas en todo el territorio nacional y la solicitud de informes periódicos al Poder Ejecutivo.

El proyecto subraya la importancia estratégica del acuerdo para las provincias, ya que aborda competencias propias de los estados subnacionales, como la regulación de los recursos naturales, la contratación pública y los estándares productivos locales. En este sentido, la comisión busca garantizar la participación activa de las provincias en cada etapa de implementación.

En el caso de Santiago del Estero, el acuerdo contempla la eliminación de aranceles para el 99% de los productos agroindustriales, lo que representa una oportunidad directa para sectores como la producción de maíz, soja, trigo y carne bovina. No obstante, Zamora advierte que este potencial solo podrá aprovecharse plenamente mediante un Estado activo y una sólida articulación federal.

Actualmente, la Argentina exporta a la Unión Europea aproximadamente 8.000 millones de dólares anuales, de los cuales el 85% corresponde a la cadena agroindustrial. Este contexto refuerza la necesidad de un seguimiento parlamentario riguroso que contemple las particularidades productivas de cada región.

En los fundamentos del proyecto, Zamora destacó: “Las provincias serán las verdaderas protagonistas de este esfuerzo. Es en la Argentina profunda donde se está jugando el destino del país”.

La iniciativa apunta a consolidar al Senado de la Nación —como cámara representativa de las provincias— como un actor central en el proceso de integración internacional, promoviendo una participación activa y federal, y no meramente observadora.