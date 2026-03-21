Termas de Río Hondo espera lluvias moderadas: pronóstico incierto para este sábado 21 de marzo de 2026

Los termenses enfrentarán condiciones de lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre 19 °C y 21.1 °C. Se espera un cambio en el clima a lo largo del fin de semana.

Hoy 09:22

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses disfrutarán de un clima parcialmente nublado con una temperatura actual de 22.3 °C, aunque la sensación térmica alcanzará los 24.7 °C. La humedad se mantiene en un 78%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido de lo habitual. Los vientos soplan a 16.6 km/h desde el sur, aportando algo de frescura a la jornada.

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Para el día de hoy, se pronostica lluvia moderada a intervalos, lo que podría afectar los planes al aire libre de los habitantes. Con una mínima de 19 °C y una máxima que apenas alcanzará los 21.1 °C, los termenses deberán estar preparados para un clima variable y húmedo.

El domingo 22 de marzo, el clima mejorará ligeramente, presentando un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 18.4 °C y 24.3 °C. Este cambio permitirá que los termenses puedan disfrutar de un día más cálido, aunque aún con algo de nubosidad.

El inicio de la semana traerá consigo condiciones similares, con el lunes 23 de marzo proyectando un clima también parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas se estiman en 17.6 °C y las máximas en 26.2 °C, lo que sugiere un leve ascenso en la sensación térmica.

En resumen, el clima para hoy en Termas de Río Hondo está marcado por la probabilidad de precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre 19 °C y 21.1 °C. Los termenses deben estar atentos a las condiciones cambiantes a lo largo del fin de semana.