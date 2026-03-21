Añatuya se prepara para un fin de semana lluvioso: pronóstico complicado para este sábado 21 de marzo de 2026

Los añatuyenses deberán prepararse para un fin de semana marcado por la lluvia y temperaturas frescas. Hoy, la neblina da la bienvenida a un clima inestable en la ciudad.

Hoy 09:23

El clima en Añatuya hoy se presenta con neblina, lo que hace que la visibilidad sea reducida en las primeras horas de la mañana. La temperatura actual es de 22.3 °C, con una sensación térmica que alcanza los 24.8 °C, lo que puede resultar algo incómodo para los añatuyenses que transitan por las calles.

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Con una humedad del 96%, el ambiente se siente bastante pesado, y el viento sopla a 12.2 km/h desde el suroeste. Estas condiciones son un indicativo de que el clima se tornará más inestable a lo largo del día, con un pronóstico que anticipa lluvia moderada para hoy.

Para este sábado, se espera que la temperatura mínima sea de 20.7 °C y la máxima alcance los 22.5 °C. Las lluvias comenzarán a hacerse presentes en la tarde, lo que requerirá que los añatuyenses lleven un paraguas o abrigo si planean salir.

El domingo no mejorará mucho, ya que el pronóstico indica lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre los 16.2 °C y 17.9 °C. Este clima fresco y húmedo seguirá afectando las actividades al aire libre, limitando las opciones para disfrutar de un día soleado.

Finalmente, el lunes también se presentará con lluvia moderada, con una mínima de 16.9 °C y una máxima que podría alcanzar los 22.7 °C. Así que es importante que los añatuyenses estén atentos a las condiciones climáticas y se preparen para un inicio de semana lluvioso.