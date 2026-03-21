El municipio informó cómo funcionarán los servicios municipales durante el fin de semana largo

Desde la coordinación del Mercado Unión informaron que el lunes 23 el mismo estará cerrado y abrirá sus puertas el martes 24 en su horario habitual.

Hoy 14:39

La Municipalidad de La Banda a través de la Secretaría de Servicios Públicos informó cómo funcionarán los servicios de limpieza el fin de semana largo por el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, que se conmemorará el martes 24 y el lunes 23 será día no laborable con fines turísticos.

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En este sentido, la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda, informó que el levantado de contenedores se realizará de manera normal en las avenidas principales, mientras que la recolección de residuos domiciliarios se efectuará con guardias mínimas durante los dos días.

Mientras que desde la coordinación del Mercado Unión informaron que el lunes 23 el mismo estará cerrado y abrirá sus puertas el martes 24 en su horario habitual.