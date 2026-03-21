“Te va a quedar lindo”: el gesto de Abel Pintos que conmovió a una participante

El cantante sorprendió a María Cecilia Mirabile en una escena cargada de emoción.

Hoy 19:11

Un instante de pura emoción se vivió en Es mi sueño (eltrece) que conduce Guido Kaczka. Todo ocurrió cuando Abel Pintos, jurado y referente de la música argentina, se dejó llevar por la interpretación de María Cecilia Mirabile y, en un gesto inesperado, le regaló el saco que llevaba puesto.

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La participante subió al escenario para cantar “Qué bonito”, de Rosario Flores, y logró que los cuatro jurados levantaran la palanca y le dieran luz verde. Pero lo más fuerte llegó después: Abel, visiblemente conmovido, le dedicó palabras de admiración y, rompiendo el protocolo, se quitó el saco y se lo entregó a María Cecilia.

“Precioso, María Cecilia. Sinceramente presentía que ibas a cantar sólido por lo menos. Y además te quiero felicitar porque tomaste una serie de muy buenas decisiones durante la canción”, le dijo el cantante, destacando el criterio artístico de la joven. Abel valoró especialmente cómo la participante supo abandonar a tiempo algunos agudos y melismas que no iban a buen puerto: “Eso es una decisión muy sabia”.

La devolución de Abel Pintos fue subiendo de tono hasta que, en un acto espontáneo, sorprendió a todos. “Si me permitís. Yo quiero aprovechar”, dijo mientras se sacaba el saco. Se lo ofreció directamente a la participante: “No, no, no, llévatelo, tomá. Te va a quedar muy bonito. Sí, te va a quedar más lindo a vos que a mí”.

María Cecilia, entre lágrimas y risas nerviosas, dudó en aceptarlo: “No puedo. Abel”. Pero la insistencia del artista fue determinante: “Te va a quedar muy lindo”. Finalmente, la joven aceptó el regalo y el estudio estalló en aplausos. El clima cambió por completo: la tensión de la competencia se transformó en un momento de pura empatía y emoción compartida.

Guido Kaczka, conductor del ciclo, también se mostró conmovido y acompañó la escena, mientras el público y el resto del jurado celebraban el gesto. El vínculo que se generó en el escenario dejó en claro que, más allá del formato competitivo, “Es mi sueño” apuesta fuerte por las historias personales y la conexión humana.