Un hombre apuñaló al novio de su expareja tras una discusión

El hecho ocurrió en Paraná; la víctima murió durante la operación y el agresor quedó detenido.

Hoy 20:22

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el pecho en la ciudad de Paraná y por el crimen está detenido el exnovio de su pareja, un cuidacoches de 32 años. La víctima es Luis Alberto Padilla, quien fue trasladado de urgencia al hospital, aunque murió durante una operación.

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Todo ocurrió alrededor de las 11:30 del viernes en la zona de avenida Laurencena y Dorrego, donde los policías fueron alertados por una persona herida.

Los agentes encontraron a Padilla con una navaja clavada en el pecho y lo derivaron de inmediato al Hospital San Martín.

La subjefa de Operaciones de la Departamental de Paraná, Cecilia Galiano, explicó en diálogo con elonce que el crimen ocurrió a partir de una discusión entre el acusado, Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, y su expareja, que estaba junto a la víctima. Padilla intervino y se produjo una pelea a golpes que terminó con el ataque fatal.

Los médicos establecieron que la puñalada le perforó el corazón, lo que le provocó una hemorragia que resultó mortal.

Después del ataque, la mujer aportó datos claves sobre el agresor. El personal de videovigilancia logró reconstruir su recorrido a través de las cámaras de seguridad. Minutos después, fue localizado y detenido en la intersección de las calles Garay y Buenos Aires.

El hombre quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales y a disposición de la fiscal de Delitos Complejos, Valeria Vilchez.