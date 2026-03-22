Derrotas de Old Lions y Santiago Rugby en la Liga del Norte Grande

Los equipos santiagueños cayeron este sábado en la provincia de Salta. Hoy juega Santiago Lawn Tennis.

Hoy 07:54

Los equipos santiagueños Old Lions y Santiago Rugby sufrieron derrotas este sábado en la provincia de Salta, en el marco de la tercera fecha de la Liga del Norte Grande, el torneo que enfrenta a clubes de Santiago del Estero con sus pares salteños. Este domingo, la jornada se completará con la presentación de Santiago Lawn Tennis.

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Dura caída de Santiago Rugby

En su visita a Salta, Santiago Rugby no pudo ante Universitario y cayó de manera contundente por 78 a 5, en un encuentro donde el conjunto local mostró una clara superioridad desde el inicio.

Por su parte, Old Lions tampoco logró imponerse fuera de casa y perdió frente a Jockey Club por 29 a 14, en otro compromiso complicado para los representantes santiagueños.

Un partido muy parejo en la fecha

En otro de los encuentros de la jornada, Tigres logró una ajustada victoria ante Gimnasia y Tiro por 27 a 24, en uno de los partidos más equilibrados de la fecha que se definió en los minutos finales.

Santiago Lawn Tennis cierra la fecha

La tercera jornada de la Liga del Norte Grande se completará este domingo cuando Santiago Lawn Tennis visite a Tiro Federal desde las 16.45, con la intención de conseguir un triunfo en rodeo ajeno.

El conjunto del Parque Aguirre buscará hacerse fuerte como visitante y sumar un resultado positivo en un certamen que continúa fortaleciendo la competencia regional entre los clubes del norte argentino.