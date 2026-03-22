La obra privada más grande de los últimos años está lista para cambiar la matriz exportadora del país

El oleoducto VMOS completó la instalación bajo el lecho del río Negro, el tramo más complejo de los 437 km que unen Vaca Muerta con Punta Colorada; la primera exportación se haría entre enero y febrero del año próximo.

Hoy 07:55

El oleoducto VMOS, la mayor obra de infraestructura privada de los últimos años, alcanzó ayer un hito clave: la instalación del ducto a 40 metros de profundidad bajo el lecho del río Negro, el tramo técnicamente más complejo del proyecto. Con esto superado, la obra entra en su recta final. El oleoducto, de 437 km, conectará Vaca Muerta con el puerto de Punta Colorada, en Río Negro.

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El inicio de operaciones está previsto para noviembre, aunque la primera exportación de petróleo recién se realizaría entre fines de enero y principios de febrero. El motivo es que la extensión del ducto y los dos tanques de almacenamiento en construcción junto a la terminal de exportación requieren 1,2 millones de barriles para llenarse, un proceso que demanda al menos 30 días.

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“Desde que se transporta la primera gota de petróleo hasta que sale exportada en un buque pueden pasar dos meses o dos meses y medio, porque además hay que ir ajustando todo el sistema”, explicó Gustavo Gallino, presidente del consorcio VMOS y vicepresidente de Infraestructura de YPF, durante el evento celebrado para conmemorar el hito.

La Argentina produce actualmente 882.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales 570.400 se destinan al mercado interno y unos 300.000 se exportan. El objetivo de la industria es alcanzar el millón de barriles de exportación diarios una vez que el VMOS esté en pleno funcionamiento, para 2028. El oleoducto tendrá capacidad para transportar hasta 550.000 barriles por día en el segundo semestre de 2027, con posibilidad de ampliarla a 700.000. A esto se suma la expansión realizada el año pasado por Oldelval —empresa en la que las propias productoras son accionistas—, que elevó a 540.000 barriles diarios la capacidad del oleoducto que conecta la cuenca neuquina con Bahía Blanca.

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La elección de Río Negro como punto de exportación no es casual: la profundidad de sus aguas permite el acceso de los buques VLCC (Very Large Crude Carrier), con capacidad para transportar alrededor de 2 millones de barriles. Esto reduce el costo del flete entre 1 y 3 dólares por barril, lo que se traduce en un ahorro de hasta US$2 millones por buque y abre a la Argentina nuevos mercados internacionales.

La totalidad del ducto fue construida por la UTE Techint-Sacde, responsable también de gran parte del gasoducto Perito Moreno (antes denominado Néstor Kirchner) y de la reversión del gasoducto norte. La misma UTE participa en las licitaciones de las dos mayores obras de infraestructura energética en curso: el gasoducto de 478 km y 36 pulgadas para exportar gas natural licuado (GNL), y el poliducto de 575 km y 20 pulgadas impulsado por TGS para exportar gases líquidos como etano, butano, propano y gasolina natural.

Marcelo y Damián Mindlin, fundadores de Sacde y principales accionistas de Pampa Energía y TGS, se mostraron muy optimistas con el panorama del sector. “Los inversores extranjeros todavía quieren ver que los locales demos el primer paso y hagamos las primeras inversiones”, señaló Marcelo Mindlin, quien recientemente anunció inversiones por US$4500 millones a través de Pampa Energía y otros US$3000 millones con TGS para expandir las exportaciones de gases líquidos.

Mindlin también habló sobre el contexto internacional: “El precio del petróleo y del gas está en un pico por la incertidumbre generada por la guerra en Medio Oriente, pero es algo transitorio. Los países europeos deberían mirar a la Argentina como proveedor alternativo, algo que ya hizo Alemania al firmar el primer contrato de compra de GNL con Southern Energy (SESA)”.

El empresario, que participó junto al presidente Javier Milei y su equipo económico en el evento Argentina Week en Nueva York, subrayó el rol de la infraestructura como motor económico y generador de empleo, aunque prefirió no referirse a la coyuntura general. “Pregúntenle a los economistas cómo está la actividad; los empresarios hablamos con el nivel de inversiones”, dijo.

Por su parte, los representantes de Techint Ingeniería y Construcción destacaron el desafío de liderar el proyecto de transporte de crudo más grande de la Argentina en los últimos años. Alejo Calcagno, de cara a las próximas licitaciones, fue directo: “Somos competitivos y presentamos ofertas técnicas muy sólidas”.

Carlos Bacher, chairman de Techint, destacó que la Argentina atraviesa un momento de mayor orden macroeconómico, aunque con impactos desiguales entre sectores. Mientras áreas como petróleo, gas y minería muestran un dinamismo creciente, otras actividades avanzan más lentamente. “Nosotros hace ya muchos años hemos focalizado nuestra actividad en clientes privados; hace 20 años que no hacemos obra pública esencialmente en la Argentina. Con lo cual vemos todo esto de forma bastante ambiciosa”, dijo.