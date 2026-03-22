La frase de Gio Simeone que ilusiona al mundo River tras marcar otro gol en Italia

El delantero argentino, en el radar del Millonario, convirtió en la derrota de Torino ante Milan por 3-2 y se refirió a su futuro.

Hoy 08:23

El delantero argentino Giovani Simeone volvió a destacarse en la Serie A al marcar un gol en la derrota de Torino como visitante frente a Milan por 3 a 2, en un encuentro correspondiente a la fecha 29 del campeonato italiano. Tras el partido, el atacante también se refirió a su futuro, en medio de versiones que lo vinculan con River Plate.

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El hijo del “Cholo” Simeone convirtió el 1 a 1 parcial luego de capturar un rebote en el palo cuando finalizaba el primer tiempo, mostrando su oportunismo dentro del área, aunque su tanto no alcanzó para evitar la caída de su equipo.

Un futuro abierto y la presión por sumar puntos

Después del encuentro, el delantero argentino fue consultado sobre su futuro en Europa y el supuesto interés del Millonario.

"El futuro es incierto", aseguró Simeone, quien también reconoció el difícil presente deportivo que atraviesa su equipo.

"Ahora estoy pensando en este momento, que es muy difícil. Tenemos que sumar puntos y centrarnos en el objetivo. Lo demás es desconocido. Hoy estoy pensando en acá y quiero darlo todo", agregó el atacante de 30 años.

Actualmente, Torino ocupa la 14° posición con 33 puntos, apenas seis unidades por encima de Lecce, que se encuentra en zona de descenso y además tiene un partido menos. En esa pelea también aparecen Cremonese, Fiorentina y Cagliari.

El interés de River y su contrato vigente

Simeone tiene contrato con Torino hasta julio de 2028, por lo que River analizaría gestionar un préstamo con opción de compra, aprovechando la buena relación entre ambas instituciones que se remonta a la histórica solidaridad del club argentino tras la tragedia aérea del conjunto italiano en 1949.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado del delantero ronda los cinco millones de euros.

Su carrera desde River hasta consolidarse en Italia

Giovani Simeone debutó en la Primera de River el 4 de agosto de 2013 en un partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata, bajo la dirección técnica de Ramón Díaz. Apenas cinco días después anotó su primer gol frente a Rosario Central.

Tras disputar 33 partidos y marcar cuatro goles, además de conseguir cuatro títulos (Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014 y Copa Libertadores 2015), fue transferido a Banfield en julio de 2015.

Luego de su paso por el Taladro, desarrolló su carrera en el fútbol italiano, donde vistió las camisetas de Hellas Verona, Fiorentina, Cagliari, Napoli y actualmente Torino.

El sueño del Mundial 2026

El delantero también se refirió a la posibilidad de volver a la Selección Argentina, donde supo formar parte del ciclo de Lionel Scaloni, y a su ilusión de disputar el Mundial 2026, pese a no haber sido convocado recientemente.

"Estoy disfrutando del momento y cualquier otra cosa que pueda suceder será bienvenida. Vivo el fútbol con pasión. Por supuesto que quiero jugar en el Mundial, pero no es fácil", reconoció Simeone.

Mientras tanto, el atacante continúa enfocado en mejorar el presente de Torino y definir qué será de su futuro una vez finalice la temporada europea.