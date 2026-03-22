Irán atacó con bombas racimo y dejó al menos 15 heridos en el centro de Israel

El proyectil balístico utilizado en el ataque llevaba una ojiva de bomba de racimo, diseñada para dispersar submuniciones sobre un área extensa.

Hoy 08:20

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo que misiles lanzados desde Irán impactaron en el centro del país, aunque todavía no se conocen detalles sobre las zonas afectadas ni la cantidad exacta de proyectiles que alcanzaron tierra. El Mando del Frente Interno desplegó equipos de búsqueda y rescate y pidió a la población evitar concentraciones en las áreas de impacto.

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El servicio de emergencias Magen David Adom reportó que atendió a 15 personas heridas tras el ataque, la mayoría con lesiones leves. Entre los heridos trasladados al Centro Médico Sourasky de Tel Aviv – Hospital Ichilov, cuatro permanecen en estado moderado, según la información proporcionada por el hospital.

Según The Times of Israel, el ataque involucró un misil balístico con una ojiva de bomba de racimo, capaz de dispersar submuniciones sobre una amplia zona, lo que incrementó el riesgo para la población civil en el centro del país.