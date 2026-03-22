Ya son 2 los detenidos: recuperaron luminarias LED robadas del alumbrado público de la Capital

Tres luminarias LED que habían sido robadas del sistema de alumbrado público fueron recuperadas en el marco de una investigación por hurto que avanza en la ciudad.

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El procedimiento se concretó este lunes alrededor de las 11, cuando, tras tareas investigativas, se logró ubicar los elementos en un domicilio del barrio General Paz.

Según se informó, una mujer mayor de edad realizó la entrega voluntaria de las luminarias, que serían parte del sistema de iluminación de los barrios Belén y Santa Teresita.

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Los artefactos fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

La causa ya había tenido avances en días anteriores, con procedimientos que derivaron en la detención de dos personas señaladas como presuntas responsables del hecho.

La investigación continúa para determinar la totalidad de los involucrados y esclarecer cómo se concretó el robo de los elementos del alumbrado público.