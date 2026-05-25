La edad ideal para ser madre según la ciencia es entre 25 y 29 años

La discusión sobre la edad óptima para la maternidad abarca tanto aspectos biológicos como sociales, siendo un tema de gran interés y debate entre las mujeres contemporáneas.

Hoy 07:01

La maternidad ha sido un tema de interés para muchas mujeres, así como un tabú para otras. Un interrogante recurrente es: ¿cuál es la edad ideal para convertirse en mamá? Este debate ha sido objeto de análisis por parte de expertos en ginecología y sociología.

Sarah Matthews, consultora de ginecología en el Hospital Portland de Londres, compartió con la BBC que la mejor edad para quedar embarazada se sitúa entre los 25 y 29 años. Según su criterio, esta franja de edad reduce significativamente los riesgos asociados al embarazo y al periodo postparto.

La doctora Matthews fundamenta su afirmación en diversos estudios científicos, que demuestran que esta etapa de la vida ayuda a minimizar complicaciones y a optimizar la salud tanto de la madre como del bebé. La fertilidad de las mujeres disminuye con la edad, afectando sus posibilidades de concepción.

Por ejemplo, una mujer joven en sus 20 años tiene un 25% de probabilidad de quedar embarazada, mientras que esa cifra desciende al 8% a los 35 años y al 3% a los 38 años. Esta realidad ha llevado a muchas mujeres a cuestionar el concepto tradicional de la maternidad.

No obstante, los avances tecnológicos han permitido que algunas mujeres puedan concebir más allá de los 50 años, gracias a técnicas de reproducción asistida, como el congelamiento de óvulos, que han redefinido las posibilidades de maternidad.

Desde una perspectiva demográfica, Melinda Mills, experta en sociología de la Universidad de Oxford, sostiene que aproximadamente a los 30 años podría ser considerada la edad óptima para la maternidad. La decisión de ser madre, según Mills, no se debe limitar únicamente a la biología, sino que debe incluir factores culturales y económicos.

Cada año que se pospone la maternidad representa un aumento del 10% en los ingresos de una pareja, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para el bebé. Los hijos de mujeres que son madres a partir de los 30 años suelen tener mejor acceso a la educación y, por ende, un desarrollo cognitivo más elevado.