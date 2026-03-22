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La recolección de residuos se mantendrá sin cambios durante el fin de semana largo

Desde la Municipalidad confirmaron que el servicio funcionará con normalidad el lunes 23 y martes 24 de marzo, respetando horarios y recorridos habituales

Hoy 23:32

Con motivo del fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Municipalidad de la Capital informó que el servicio de recolección de residuos se prestará con total normalidad, sin modificaciones en su cronograma habitual.

En ese sentido, desde la Dirección de Servicios Urbanos se indicó que los camiones recolectores recorrerán los barrios en los días, horarios y circuitos habituales, garantizando la continuidad del servicio durante ambas jornadas.

El personal trabajará en los turnos establecidos, iniciando las tareas a las 7 de la mañana y retomando por la tarde desde las 16, tal como ocurre regularmente.

Asimismo, se recordó a los vecinos la importancia de colaborar con el correcto manejo de los residuos, por lo que se recomienda sacar las bolsas minutos antes del paso del camión y evitar desechar vidrios o restos cortantes sin la debida protección en papeles o cartones, con el fin de prevenir accidentes.

De esta manera, el municipio aseguró la prestación normal del servicio de limpieza durante el fin de semana largo.

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