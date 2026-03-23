Colapinto va por más en Japón: días y horarios del Gran Premio de Fórmula 1

El piloto argentino afrontará la tercera fecha de la Fórmula 1 en el circuito de Suzuka. La actividad comenzará este jueves por la noche. El cronograma completo.

Hoy 11:39

El argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, disputará este fin de semana el Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La competencia se llevará a cabo en el tradicional Circuito de Suzuka, que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,807 kilómetros, siendo uno de los trazados más exigentes del calendario.

La actividad para Colapinto comenzará el jueves por la noche (hora argentina), con la primera práctica libre desde las 23:30 hasta las 00:30 del viernes. Luego, la acción continuará en la madrugada con la segunda sesión.

El viernes por la noche se disputará la última práctica, mientras que el sábado a las 3 será el turno de la clasificación, instancia que podría ser determinante en un circuito donde históricamente es difícil adelantar.

La carrera se correrá el domingo 29 a las 2 de la madrugada, donde el argentino intentará repetir lo conseguido en el GP de China, cuando logró sumar puntos tras finalizar en el décimo puesto.

En cuanto al campeonato, el líder tras las dos primeras fechas es el británico George Russell, de Mercedes. Sin embargo, en la última carrera el triunfo fue para su compañero, el joven italiano Kimi Antonelli.

Más atrás, pero en la pelea, aparecen los pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton.

Cronograma del GP de Japón (hora de Argentina):

- Jueves 26/3: Práctica libre 1 a las 23:30

- Viernes 27/3: Práctica libre 2 a las 3

- Viernes 27/3: Práctica libre 3 a las 23:30

- Sábado 28/3: Clasificación a las 3

- Domingo 29/3: Carrera a las 2