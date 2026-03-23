Narcotráfico en Santiago del Estero: incautan 63 kilos de cocaína en procedimiento en la Ruta 34

Estaban ocultos en los huecos de ventilación, pisos y zócalos de un auto. Viajaban desde Orán (Salta) hacia La Matanza (Buenos Aires) quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737.

Hoy 16:52

En horas de la noche del pasado sábado, los efectivos del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” llevaban a cabo tareas de prevención y seguridad sobre Ruta Nacional N° 34 en cercanía de la localidad de Caceres, cuando detuvieron la marcha de un automóvil que circulaba con itinerario Salta - Buenos Aires ocupado por dos personas.

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Al continuar con el registro de los ocupantes del rodado, los funcionarios notaron anomalías en el aire acondicionado, donde observaron a través de la rejilla paquetes rectangulares, similares a los utilizados para el transporte de estupefacientes.

Ante este indicio, los uniformados procedieron a realizar una inspección más minuciosa, la cual permitió hallar más ladrillos en el interior de los zócalos y piso del vehículo.

Seguidamente, los gendarmes de Criminalística y Estudios Forenses sometieron la sustancia a las pruebas de campo Narcotest, las mismas arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 63 kilos 155 gramos.

Intervino el Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, que dispuso el labrado de actuaciones, el decomiso del estupefaciente y la detención de los ciudadanos.