Alpine le dedicó un posteo a Franco Colapinto a una semana de haber sumado su primer punto en el equipo

El piloto argentino terminó décimo en el GP de China y ya se enfoca en el próximo desafío, que será en Japón.

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A una semana de haber conseguido su primer punto con Alpine en la Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto recibió un reconocimiento especial por parte de la escudería francesa en sus redes sociales, destacando su actuación en el Gran Premio de China.

“Cuando recuerdas que conseguiste tus primeros puntos para Alpine la semana pasada...”, publicó el equipo en su cuenta oficial de Instagram, junto a una imagen del joven de 22 años luciendo lentes azules y haciendo un gesto divertido, en un claro guiño al buen momento que atraviesa.

Un fin de semana positivo para Alpine

El último Gran Premio dejó un balance positivo para el equipo francés, que logró sumar puntos con sus dos pilotos y acumuló nueve unidades en la carrera disputada en China.

El argentino finalizó en el décimo puesto, resultado que le permitió sumar su primera unidad en la máxima categoría. Por su parte, el francés Pierre Gasly tuvo una destacada actuación y terminó en la sexta posición, aportando ocho puntos.

Con estos resultados, Alpine alcanza un total de diez puntos en el Campeonato de Constructores, en un arranque de temporada que genera expectativas dentro de la escudería.

La mirada puesta en Japón

Luego de este buen inicio, el equipo ya enfoca su preparación en la próxima competencia que se disputará el próximo fin de semana en el tradicional circuito de Suzuka, en el marco del Gran Premio de Japón.

Posteriormente, la categoría tendrá un receso debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La próxima presentación de Franco Colapinto será en el Gran Premio de Japón, que se disputará el último fin de semana de marzo.

Días y horarios del GP de Japón (hora de Argentina)

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30

23.30 a 00.30 Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00

Sábado 28 de marzo

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30

23.30 a 00.30 Clasificación: 03.00 a 04.00

Domingo 29 de marzo

Carrera: 02.00

El piloto argentino buscará seguir sumando experiencia y consolidar su lugar en la categoría, en un año clave para su crecimiento dentro de la Fórmula 1.