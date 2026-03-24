Números que duelen: más de 2.100 niños murieron o resultaron heridos en la escalada en Medio Oriente

UNICEF advirtió sobre el impacto devastador del conflicto en la infancia y alertó por desplazamientos masivos, interrupción educativa y un sistema humanitario al límite.

Hoy 05:34

Más de 2.100 niños murieron o resultaron heridos en Medio Oriente desde el inicio de la reciente escalada militar, según datos difundidos por UNICEF. El organismo alertó que la cifra refleja un impacto “devastador” sobre la infancia y advirtió que una mayor intensificación del conflicto agravaría aún más la crisis.

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El subdirector ejecutivo de UNICEF, Ted Chaiban, detalló que en apenas 23 días se registraron víctimas infantiles en varios países de la región.

Entre ellas, 206 niños muertos en Irán, 118 en Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait, lo que representa un promedio de 87 menores afectados por día desde el inicio de la guerra.

44,8 millones de niños ya vivían en regiones atravesadas por la violencia en Medio Oriente

El funcionario advirtió que millones de niños ya vivían en zonas afectadas por conflictos antes de esta escalada. En total, se estima que 44,8 millones de menores se encuentran en regiones atravesadas por la violencia en Medio Oriente, lo que agrava aún más el impacto humanitario.

A la crisis de víctimas se suma un fuerte desplazamiento de población. En Irán, hasta 3,2 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, incluidos 864.000 niños. En Líbano, en tanto, hay más de un millón de desplazados, de los cuales unos 370.000 son menores.

Durante una reciente visita a territorio libanés, Chaiban describió un escenario crítico: más de 350 escuelas públicas fueron convertidas en refugios, lo que interrumpió la educación de aproximadamente 100.000 estudiantes. Además, los sistemas de agua resultaron dañados y trabajadores de la salud murieron en operativos de rescate, lo que profundiza la crisis de servicios básicos.

Frente a este escenario, UNICEF desplegó asistencia para miles de personas, con provisión de agua, saneamiento y elementos esenciales en cientos de albergues. Sin embargo, el organismo advirtió que las necesidades crecen más rápido que los recursos disponibles, lo que complica la respuesta humanitaria.

Finalmente, Chaiban recordó la obligación de las partes de respetar el derecho internacional humanitario y remarcó la urgencia de una salida política: “Necesitamos una desescalada y una solución para esta guerra”.