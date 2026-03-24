Madonna y Julia Garner recrean “Like a Virgin” en los canales de Venecia y desatan rumores sobre nuevos proyectos

La cantante y la actriz compartieron un video en una góndola en Venecia recreando el icónico “Like a Virgin”, en medio de rumores sobre su participación en la segunda temporada de The Studio y la posible reactivación de la biopic de la Reina del Pop.

Hoy 06:58

La icónica cantante Madonna y la actriz Julia Garner sorprendieron a sus seguidores al publicar un video conjunto en el que recrean el clásico clip de Like a Virgin mientras navegan por los canales de Venecia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las imágenes, ambas aparecen sentadas en una góndola, vestidas con jeans, chaquetas negras y sombreros de paja, mientras hacen lip sync del histórico tema que marcó el primer puesto de Madonna en el Billboard Hot 100. El video funciona como un guiño directo al clip original dirigido por Mary Lambert, donde la artista bailaba y posaba de forma provocadora en el mismo escenario italiano.

La publicación fue acompañada por la frase “Like a Virgin… again and again”, junto a un emoji de la bandera italiana, lo que rápidamente despertó especulaciones entre los fans sobre el verdadero propósito del clip.

Aunque no se confirmó oficialmente qué están promocionando, sí trascendió que ambas fueron vistas recientemente en Venecia grabando escenas para la segunda temporada de The Studio, la serie de Seth Rogen para Apple TV+. El elenco ya incluye nombres destacados como Ike Barinholtz, Kathryn Hahn y Bryan Cranston.

Este proyecto marcaría el regreso de Madonna a la actuación en vivo desde Swept Away, además de su breve aparición en Will & Grace en 2003.

Por su parte, Garner también está en el centro de atención por su posible participación en la esperada biopic de Madonna, un proyecto anunciado en 2020 que ha tenido avances y pausas. La actriz, conocida por su papel en Ozark, fue elegida para interpretar a la “Reina del Pop”, y recientemente reafirmó su entusiasmo por el rol, alimentando las versiones de que la película podría reactivarse.

Por ahora, el video en Venecia funciona como una nostálgica recreación y una potente jugada mediática, que vuelve a colocar a Madonna en el centro de la escena y deja abierta la puerta a nuevos anuncios.