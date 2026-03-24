Despliegue sanitario en Loreto: asistieron a familias que fueron afectadas por la crecida del río Dulce

La crecida del Río Dulce, tras las intensas lluvias en el norte del país, generó una situación crítica en los departamentos Loreto, Atamisqui y San Martín, con familias evacuadas, pérdidas materiales totales y un preocupante estado sanitario.

Hoy 07:35

Ante este escenario, el Hospital Zonal de Loreto y el Hospital de Tránsito de Medellín, bajo la dirección del Dr. Juan E. Tapia Villa, llevaron adelante un importante operativo territorial en San Agustín, Tacanas, Tío Pozo, Juanillo, Medellín, Los Tolozas y Los Peralta.

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El equipo, integrado por Alejandro Roldán, Lic. Oscar Leme, Luis Villa y Ramona Villa, brindó atención médica integral a los sectores más vulnerables, con controles, curaciones y provisión de medicamentos, además de acompañar con asistencia social mediante la entrega de mercadería y ropa.

El trabajo se realizó de manera conjunta con las comisiones municipales de Tío Pozo (Sonia Ruiz), Villa Nueva (Nelson Umaño) y Medellín (“Grulla” Sosa), sumando el acompañamiento del diputado provincial José L. Artaza, la Fundación CETRIS a través de Nahir Chazarreta y Milagros Corzo, y el aporte solidario de Raúl Toloza.