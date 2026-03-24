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El Instituto Jorge Gottau abrió las inscripciones de su oferta educativa en la provincia

El establecimiento diversifica su oferta académica con propuestas vinculadas a la educación, la salud y las ciencias sociales, con el objetivo de responder a las demandas actuales de formación.

Hoy 11:16

El Instituto “Monseñor Jorge Gottau” anunció la apertura de las inscripciones a su propuesta educativa, ampliando las opciones de formación para quienes buscan iniciar o continuar estudios superiores en la provincia.

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Entre las nuevas ofertas se encuentra el Profesorado de Educación Física, con una duración de cuatro años, orientado a la formación de docentes capacitados para el ámbito educativo y el desarrollo integral de la actividad física. También se suma el Profesorado de Educación Secundaria en Psicología, igualmente de cuatro años de duración, pensado para quienes deseen desempeñarse en la enseñanza de esta disciplina en el nivel medio.

En el área de la salud, el instituto incorpora la Tecnicatura Superior en Enfermería, una carrera de tres años, enfocada en la formación de profesionales preparados para desempeñarse en distintos ámbitos del sistema sanitario.

Desde la institución señalaron que estas incorporaciones buscan dar respuesta a las necesidades actuales del contexto social y educativo, brindando nuevas alternativas de formación en áreas con creciente demanda laboral.

TEMAS Educación Monseñor Jorge Gottau

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