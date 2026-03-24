Vietnam y Rusia consolidan lazos con nuevo acuerdo nuclear para energía

Vietnam y Rusia han firmado un acuerdo para construir la central nuclear Ninh Thuan 1, buscando mejorar la seguridad energética y reducir emisiones, tras la reactivación de los planes nucleares en Vietnam.

Hoy 11:18

Vietnam y Rusia han sellado un acuerdo para la construcción de una central nuclear en el territorio vietnamita, en un esfuerzo por revitalizar sus planes nucleares. Este movimiento busca fortalecer la seguridad energética del país y al mismo tiempo disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

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El pacto, que involucra la planta Ninh Thuan 1, fue anunciado por medios estatales vietnamitas y se formalizó durante la visita del primer ministro Phm Minh Chính a Moscú, donde se reunió con su par ruso, Mikhail Mishustin. Ambos líderes calificaron este proyecto como un símbolo de la amistad entre ambos países, según lo informado por el periódico oficial del gobierno de Vietnam.

Esta nueva instalación se alinea con la ambición de Vietnam de convertirse en un país próspero para 2050 y posicionarse como un "tigre" de Asia. El acuerdo prevé la construcción de dos reactores de diseño ruso, que tendrán una capacidad combinada de 2.400 megavatios y se basarán en una planta existente en Rusia.

Las preocupaciones sobre la seguridad energética han crecido en la región desde que la guerra en Ucrania provocó una crisis energética global, aumentando los precios de los combustibles fósiles importados. Esto ha llevado a Hanói a buscar fuentes de energía más estables y sostenibles a largo plazo.

En el sudeste asiático, las economías en rápido desarrollo están recurriendo a la energía nuclear como una alternativa más limpia y confiable. Los defensores de esta opción argumentan que la energía nuclear produce menos emisiones en comparación con el carbón, el petróleo y el gas. Además, las tecnologías más recientes han permitido que los reactores sean más seguros, compactos y económicos de construir.

Más allá de la energía nuclear, la reunión en Moscú también abordó la expansión de la cooperación en sectores como el petróleo y gas, así como en tecnología e infraestructura.

A pesar de la larga relación que data desde 1950, los vínculos económicos entre Vietnam y Rusia siguen siendo limitados. El comercio bilateral creció de 3.630 millones de dólares en 2023 a 4.770 millones de dólares en 2025, cifras que son considerablemente inferiores a los intercambios que Vietnam mantiene con China y Estados Unidos. Moscú es un proveedor clave de armamento, aunque Hanói está en proceso de diversificar sus fuentes de suministro.