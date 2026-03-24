En postales: así cerró el finde XXL en Santiago del Estero

Locales abiertos, veredas transitadas y un clima agradable marcaron la jornada final del feriado por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Hoy 12:52

El martes amaneció con ese clima otoñal perfecto: temperaturas agradables, cielo despejado y un sol tibio que invitó a salir.

En el marco del feriado por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el centro de la ciudad se convirtió en uno de los puntos más elegidos para cerrar el fin de semana largo.

Desde temprano, las calles céntricas comenzaron a poblarse de familias, parejas y grupos de amigos que aprovecharon la jornada para recorrer vidrieras, hacer compras pendientes o simplemente disfrutar de un paseo al aire libre.

Lejos de la quietud típica de un feriado, la postal fue la de una ciudad activa, con locales abiertos y movimiento constante.

Las imágenes captadas durante el recorrido de este martes reflejan veredas concurridas, bares con mesas ocupadas y comercios que trabajaron a buen ritmo.

Feriado

El cierre del fin de semana XXL dejó así una sensación positiva tanto para comerciantes como para quienes eligieron quedarse en la ciudad.