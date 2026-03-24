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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 MAR 2026 | 25º
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Locales

En postales: así cerró el finde XXL en Santiago del Estero

Locales abiertos, veredas transitadas y un clima agradable marcaron la jornada final del feriado por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Hoy 12:52

El martes amaneció con ese clima otoñal perfecto: temperaturas agradables, cielo despejado y un sol tibio que invitó a salir. 

En el marco del feriado por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el centro de la ciudad se convirtió en uno de los puntos más elegidos para cerrar el fin de semana largo.

Desde temprano, las calles céntricas comenzaron a poblarse de familias, parejas y grupos de amigos que aprovecharon la jornada para recorrer vidrieras, hacer compras pendientes o simplemente disfrutar de un paseo al aire libre

Lejos de la quietud típica de un feriado, la postal fue la de una ciudad activa, con locales abiertos y movimiento constante.

Las imágenes captadas durante el recorrido de este martes reflejan veredas concurridas, bares con mesas ocupadas y comercios que trabajaron a buen ritmo. 

Feriado Feriado

El cierre del fin de semana XXL dejó así una sensación positiva tanto para comerciantes como para quienes eligieron quedarse en la ciudad. 

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