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Fuentes participó del acto por el Día de la Memoria encabezado por el gobernador Elías Suárez

La intendente de la Capital participó del acto por el 50 aniversario del 24 de Marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Hoy 20:03

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó del acto central por el 50° aniversario del 24 de marzo Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia que fue encabezado por el gobernador de la Provincia, Elías Suárez y el vicegobernador, Carlos Silva Neder, en el Centro Cultural del Bicententario.

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La jefa comunal acompañada por los secretarios, subsecretarios y directores formó parte de la ceremonia en la que la directora de Memorias, Etnias y Violencia Institucional, Evangelina Alzogaray dio la bienvenida y luego hizo lo propio, la ministra de Justicia y Derechos Humanos Matilde O´mill, quien se refirió a la fecha histórica y de gran significado para el país.

La ceremonia continuó con la proyección de un audiovisual alusivo a marzo de 1976, luego con la entrega de concejales de la ordenanza a familiares de Cecilio Kamenetzky por haberse nominado con su nombre a un calle del barrio Jorge Newbery y del libro Red Nacional de H.I.J.O.S. a la ministra de Justicia y al gobernador.

El homenaje a los desaparecidos de la última dictadura militar siguió con la presentación del programa Jóvenes y Democracia y la presencia de representantes de distintos espacios vinculados a los derechos humanos, quienes dialogaron sobre el significado del 24 de marzo.

El acto finalizó con el otorgamiento de reconocimientos a organizaciones de derechos humanos, en la cual la intendente Fuentes le entregó a la Asamblea de Derechos Humanos.

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