Al borde de no filmarse: la lesión de Samara Weaving que puso en riesgo Boda Sangrienta 2

La actriz sufrió una grave lesión en la espalda semanas antes de filmar y estuvo al borde de abandonar la secuela, pero una recuperación inesperada le permitió completar una de las producciones más exigentes de su carrera.

Hoy 07:33

La esperada secuela de Boda Sangrienta estuvo a punto de quedarse sin su protagonista. A solo semanas de comenzar el rodaje, Samara Weaving sufrió una grave lesión en la espalda que puso en duda toda la producción.

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Según relató la propia actriz, el accidente ocurrió un mes antes del inicio de las filmaciones, cuando sufrió una lesión que la dejó prácticamente inmovilizada. “Me rompí la espalda. No podía caminar, no podía moverme”, confesó, describiendo un cuadro crítico que obligó a suspender su actividad normal.

Durante ese período, Weaving atravesó un proceso complejo, con fuertes dolores, medicación y limitaciones extremas. Incluso durante los ensayos y preparativos previos, debió permanecer tumbada en el suelo, mientras el equipo técnico se adaptaba a su estado. “Me maquillaban mientras estaba acostada. Pensamos que íbamos a tener que dejarlo, la situación se puso muy fea”, recordó.

La gravedad de la lesión no solo afectaba su participación, sino que comprometía el tono de la película, que exige escenas físicas intensas, persecuciones y combate. En ese contexto, la posibilidad de reemplazarla parcialmente con dobles comenzó a evaluarse seriamente.

Una recuperación inesperada

Cuando todo parecía perdido, ocurrió un giro inesperado. Apenas dos días antes del rodaje, la actriz experimentó una mejora repentina. La inflamación en la médula espinal disminuyó y logró volver a caminar, algo que hasta entonces parecía imposible.

Samara Weaving

“Leía las escenas de acción y me entraba el pánico. Pensaba: ‘¿Cómo voy a hacer esto?’”, relató. Sin embargo, contra todo pronóstico, pudo retomar su rol de manera casi completa, incluyendo escenas de acción, carreras y peleas.

Esa recuperación permitió que la producción siguiera adelante sin cambios drásticos y que Weaving mantuviera su papel central como Grace, el personaje que la convirtió en una figura destacada del género.

Una secuela marcada por la intensidad

El rodaje de Boda Sangrienta 2 no solo estuvo atravesado por este episodio, sino que también se caracterizó por un nivel de exigencia mayor al esperado. La propia actriz reconoció que, aunque el guion parecía liviano en la lectura, en la práctica implicó largas jornadas de acción y escenas complejas.

Samara Weaving

En esta nueva entrega, su personaje enfrenta un escenario aún más peligroso, con nuevas amenazas y desafíos físicos, lo que hace todavía más llamativo que haya podido completar el rodaje tras una lesión de tal magnitud.

Finalmente, la película logró concluirse con éxito y ya cuenta con una recepción positiva en sus primeras proyecciones, consolidándose como una secuela que casi no llega a existir por un accidente que pudo haber cambiado todo.