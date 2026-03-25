Mckenna Grace revela cómo filmó su escena más impactante en Scream 7

La actriz de 19 años contó los secretos detrás de una de las escenas más brutales de la saga y cómo fue rodar bajo un fuerte hermetismo.

Hoy 08:00

Con apenas 19 años, Mckenna Grace continúa afianzándose como uno de los rostros jóvenes más presentes en las grandes franquicias de Hollywood. Su reciente participación en Scream 7 la coloca en el centro de la escena gracias a una secuencia de muerte impactante que ya genera repercusión entre los fans del género.

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En esta nueva entrega, interpreta a Hannah Thurman, una estudiante que termina siendo víctima de Ghostface en un violento ataque que se destaca por su nivel de detalle y crudeza.

Uno de los aspectos más llamativos del rodaje fue el estricto secreto que rodeó al proyecto. La actriz reveló que no sabía qué personaje interpretaría hasta poco antes de comenzar a filmar. Cuando finalmente accedió al guion, descubrió que su participación incluía una escena compleja y físicamente exigente.

Para llevarla a cabo, el equipo utilizó efectos prácticos, prótesis que simulaban vísceras y un sistema de arneses que permitió coreografiar cada movimiento del ataque. Lejos de delegar todo en dobles, Grace participó activamente en la secuencia, aportando realismo a un momento clave de la película.

McKenna Grace

Más allá del impacto de la escena, la actriz también destacó lo inesperado del proceso: lo que en el guion parecía breve, en pantalla se tradujo en varios días de rodaje intensivo, con múltiples tomas y ajustes técnicos.

El papel se suma a una carrera en ascenso dentro del cine de género y franquicias. Grace ya formó parte de producciones como Ghostbusters: Afterlife y Ghostbusters: Frozen Empire, y próximamente aparecerá en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha.

Así, su paso por Scream 7 no solo refuerza su presencia en la industria, sino que deja en claro que incluso una escena breve puede convertirse en uno de los momentos más recordados cuando se combina actuación, técnica y tensión narrativa.