La intendente supervisó la instalación de un nuevo semáforo para el ordenamiento del tránsito

La obra tiene el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y reducir el riesgo de accidentes.

Hoy 16:36

La Ing. Norma Fuentes, supervisó la instalación de nuevos semáforos en la intersección de las calles Rivadavia y Gorriti, los cuales permitirán mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y reducir el riesgo de accidentes en una zona de alto flujo vehicular y peatonal.

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“Se trata de la intersección número 60 en la que instalamos nuevos dispositivos, superando los 180 semáforos colocados en sectores de alta circulación desde el inicio de la gestión, especialmente en áreas donde funcionan instituciones educativas o sociales que requieren este tipo de ordenamiento”, explicó la jefa comunal.

“En una primera etapa, funcionarán con luz amarilla intermitente para facilitar un período de adaptación tanto para peatones como para conductores que transitan diariamente por el lugar, con el objetivo de optimizar la seguridad y la organización del tránsito”, afirmó.

La Ing. Fuentes destacó además “la importancia de respetar los semáforos y todas las señales viales como una forma de convivencia ciudadana y de cuidado de la vida”, y adelantó que “en los próximos meses se instalarán nuevos dispositivos en otras 20 esquinas de la ciudad”.

Por su parte, el rector de la Escuela de Cerámica y Artesanías “Dr. Ricardo Rojas”, Roberto Galván, valoró “el compromiso del municipio con el bienestar de nuestra comunidad educativa, brindando una respuesta concreta a la necesidad de prevenir accidentes y proteger a nuestros alumnos”.

Los nuevos semáforos cuentan con un sistema de dos tiempos y tecnología de última generación, incluyendo cabezales con ópticas LED, temporizadores regresivos, columnas y pescantes normalizados, además de controladores aptos para coordinación en onda verde.

Cabe destacar que en las próximas semanas se avanzará con instalaciones similares en los cruces de Solís y Solano de Paz, Libertad y Santa Fe, y Lugones y Víctor Yunes, entre otros.