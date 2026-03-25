Salió el primer tráiler de la serie de Harry Potter y ya hay fecha estimada de estreno

La producción de HBO Max adaptará los libros con mayor fidelidad y comenzará con “La Piedra Filosofal”. Promete ser uno de los grandes estrenos de los próximos años.

Hoy 17:11

El universo de Harry Potter vuelve a escena y esta vez lo hace en formato serie. HBO y Warner Bros. Television presentaron el primer tráiler oficial de la esperada producción que llegará a la plataforma HBO Max, generando gran expectativa entre los fanáticos.

La ficción, que llevará simplemente el nombre de “Harry Potter”, tendrá su primera temporada titulada “La Piedra Filosofal”, siguiendo el orden de las novelas originales de J. K. Rowling.

Según adelantaron desde la producción, la serie buscará ser mucho más fiel al material original, con la intención de adaptar un libro por temporada, lo que permitirá desarrollar en profundidad personajes, historias y detalles que no fueron incluidos en las películas.

Una apuesta ambiciosa

Desde HBO remarcaron que se trata de una de sus grandes apuestas a largo plazo, con una proyección que podría extenderse durante varios años.

Además, confirmaron que el estreno está previsto para Navidad de 2026, marcando así el inicio de una nueva etapa para el mundo de magos y muggles.

La showrunner Francesca Gardiner aseguró que la serie incluirá contenido inédito y nuevas miradas, mientras que la propia Rowling destacó que el formato permitirá explorar con mayor profundidad el universo narrativo.

Nuevo elenco y gran producción

Uno de los puntos más llamativos será el cambio completo de elenco.

El reparto estará encabezado por:

-Dominic McLaughlin como Harry Potter

-Arabella Stanton como Hermione Granger

-Alastair Stout como Ron Weasley

A ellos se suman figuras reconocidas como:

-John Lithgow como Albus Dumbledore

-Janet McTeer como Minerva McGonagall

-Paapa Essiedu como Severus Snape

-Nick Frost como Rubeus Hagrid

En el apartado musical, la serie contará con la participación de Hans Zimmer, lo que refuerza la apuesta por una producción de gran escala.

Con este primer adelanto, todo indica que la nueva serie de Harry Potter buscará convertirse en una de las adaptaciones televisivas más ambiciosas de los últimos años, reintroduciendo a una nueva generación en el universo mágico que marcó a millones de personas en todo el mundo.