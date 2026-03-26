Emily Bader lidera el remake de “Si tuviera 30” que prepara Netflix

La actriz será la protagonista de la nueva versión del clásico romántico, en una producción que también contará con Logan Lerman y la supervisión de Jennifer Garner como productora ejecutiva.

Hoy 07:48

Netflix avanza con una nueva adaptación de “Si tuviera 30” (13 Going on 30), la recordada comedia romántica estrenada en 2004, y todas las miradas están puestas en Emily Bader, quien encabezará el proyecto como figura central de esta relectura moderna.

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La actriz, conocida por su trabajo en “Gente que conocemos en vacaciones”, vuelve a colaborar con el director Brett Haley, quien también estará al frente de esta nueva versión. Según se informó, Bader compartirá protagonismo con Logan Lerman, formando una dupla que ya genera expectativas dentro de la plataforma.

El propio Haley destacó el entusiasmo por trabajar nuevamente con la actriz: “No podría estar más emocionado de reunirme con Emily Bader tras nuestra colaboración. Ella y Logan Lerman forman una pareja mágica”, expresó, subrayando el peso que tendrá la intérprete en esta nueva adaptación.

El proyecto cuenta además con la participación de Jennifer Garner, protagonista del film original, quien en esta ocasión se desempeñará como productora ejecutiva, aportando su experiencia a una historia que marcó a toda una generación.

Emily Bader

La película original narraba la historia de Jenna, una adolescente que, cansada de las presiones sociales, desea convertirse en adulta y despierta mágicamente en el cuerpo de una mujer de 30 años. La nueva versión buscará recuperar ese espíritu, combinando romance, comedia y reflexión sobre el paso del tiempo y las decisiones de vida.

El guion estará a cargo de Hannah Marks, con revisiones de Flora Greeson, mientras que la producción incluirá a nombres como Joe Roth y Jeff Kirschenbaum, junto a un equipo de productores ejecutivos del que también forma parte Garner.

Con Emily Bader al frente, “Si tuviera 30” se perfila como una de las apuestas más destacadas de Netflix dentro del género romántico, con la intención de conquistar tanto a nuevos espectadores como a quienes crecieron con la historia original.