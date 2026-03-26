Jujuy: un gendarme enfrentará juicio por el asesinato de un motociclista

Walter Daniel Álvarez es acusado de matar a Ivo Rodrigo Torres, quien no se detuvo en un control y fue perseguido por gendarmes el 6 de febrero de 2026.

Hoy 08:40

Un gendarme será juzgado por el homicidio de un motociclista en la localidad jujeña de La Quiaca, hecho ocurrido el 6 de febrero de 2026. Walter Daniel Álvarez enfrenta la acusación de haber asesinado a Ivo Rodrigo Torres, quien regresaba de Bolivia con hojas de coca y se negó a detenerse para un control.

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La decisión del juez federal de Revisión, Ernesto Solá, establece que Álvarez será juzgado por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad, y por el uso de un arma de fuego, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La resolución se tomó en una audiencia de control de la acusación, donde se consideró admisible la imputación presentada por el fiscal federal Federico Zurueta, quien lidera el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy. Además, el magistrado determinó que el juicio se realice con un tribunal colegiado, el cual será sorteado próximamente.

Álvarez era sargento primero del Escuadrón 21 "La Quiaca" de la Gendarmería Nacional y, en el momento del incidente, formaba parte de una patrulla que incluía al subalférez Alexander Ezequiel Gunther, la cabo Juliana Enciso y el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki.

Los gendarmes, que se desplazaban en una camioneta Volkswagen Amarok identificada, estaban realizando tareas de vigilancia en el límite fronterizo entre La Quiaca y la localidad boliviana de Villazón.

Según la investigación, durante su labor, observaron a un motociclista —posteriormente identificado como Torres— cruzar la frontera de manera ilegal. A pesar de que se le dio la voz de alto, el motociclista aceleró, lo que llevó a los gendarmes a iniciar una persecución que se extendió por tres kilómetros y medio desde el paraje "Tres Churquis".

La persecución duró aproximadamente seis minutos, hasta que el joven de 22 años cayó al suelo tras recibir dos disparos de Álvarez. Los informes forenses indican que uno de los proyectiles ingresó por la espalda, afectando el pulmón derecho, mientras que el otro impacto se produjo en la pantorrilla izquierda de Torres, según detalló el fiscal Zurueta.

La cabo Enciso solicitó asistencia al SAME, pero a pesar de los esfuerzos de los paramédicos, la víctima falleció a las 10:51 debido a una fuerte hemorragia provocada por el disparo en la espalda.

Inicialmente, todos los integrantes de la patrulla fueron acusados, pero durante la investigación se determinó que los otros tres gendarmes no estaban involucrados en los disparos que causaron la muerte de Torres.

Una de las evidencias que llevaron a centrar la investigación en torno a Álvarez fue el peritaje realizado sobre las armas de los gendarmes. Los estudios revelaron que los disparos que impactaron a Torres fueron efectuados desde una pendiente en el lugar donde finalizó la persecución. Además, se comprobó que uno de los disparos fue realizado con la pistola asignada a Álvarez, que tenía municiones faltantes, a diferencia del armamento de los otros efectivos, quienes poseían cargadores completos.