El INDEC publica la actividad económica de enero en un dato clave para el Gobierno

El organismo difundirá el EMAE, un indicador que anticipa la evolución del PBI. El último registro mostró crecimiento y fue celebrado.

Hoy 07:57

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a enero, un dato clave para medir el desempeño de la economía en el arranque del año.

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El EMAE es un indicador que refleja la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos y funciona como un anticipo de las tasas de variación del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral.

El último informe publicado por el organismo arrojó un crecimiento del 1,8% mensual y del 3,5% interanual, además de cerrar el 2025 con una suba acumulada del 4,4% en comparación con el año anterior.

Estos resultados generaron una fuerte repercusión dentro del Gobierno nacional, donde fueron celebrados como una señal positiva del rumbo económico.

El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina “avanza” y apuntó contra los “profetas del caos” y el llamado “riesgo kuka”, en referencia a las críticas opositoras.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también destacó los números del EMAE y analizó los principales factores que impulsaron el crecimiento.

La publicación de este nuevo dato será seguido de cerca por el mercado y los analistas, ya que permitirá evaluar si la tendencia de recuperación se sostiene en el inicio de 2026.