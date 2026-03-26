La Banda tendrá una jornada inestable, con probables lluvias en horas de la noche

Este jueves 26 de marzo, los bandeños disfrutarán de un clima parcialmente nublado con temperaturas agradables hoy, pero se anticipan lluvias moderadas para los próximos días.

Hoy 08:32

La Banda, ubicada en Santiago del Estero, presenta hoy un clima parcialmente nublado con una temperatura actual de 20.7 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un día con una sensación térmica similar, gracias a un leve viento del este que sopla a 4.7 km/h.

Para hoy, se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 28 °C y una mínima de 20.5 °C. A medida que avanza el día, el clima se mantendrá agradable, ideal para realizar actividades al aire libre, aunque no se descarta la posibilidad de algunas nubes pasajeras.

Sin embargo, el pronóstico para mañana indica que los bandeños deberán prepararse para lluvias moderadas a intervalos. Las temperaturas oscilarán entre los 18.8 °C de mínima y los 30.3 °C de máxima, lo que sugiere un ambiente más fresco y húmedo.

El sábado, la situación se mantendrá similar, con lluvias moderadas nuevamente y temperaturas que variarán entre 23 °C y 35.6 °C. Este patrón de clima húmedo podría afectar a las actividades al aire libre, por lo que se recomienda estar atentos a los pronósticos.

En resumen, los bandeños disfrutarán de un clima agradable hoy, pero deberán estar preparados para un cambio significativo en el clima con lluvias moderadas a partir de mañana. El día de hoy, la temperatura mínima será de 20.5 °C y la máxima de 28 °C, mientras que el pronóstico para mañana prevé una mínima de 18.8 °C y una máxima de 30.3 °C.

TEMAS La Banda Servicio Meteorológico Nacional SMN

