Israel mató al jefe de la Armada iraní, encargado de cerrar el Estrecho de Ormuz

Alireza Tangsiri fue alcanzado en un ataque aéreo en Bandar Abbas, cerca del estrecho, de madrugada. Varios de los principales asesores navales de Tangsiri también murieron en el ataque.

Hoy 08:31

Un ataque aéreo acabó con la vida del jefe de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri, en Bandar Abbas, cerca del estrecho de Ormuz, según informó un funcionario israelí a The Jerusalem Post el jueves.

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Fuentes de la defensa israelí confirmaron al Jerusalem Post que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) fueron las responsables del ataque que acabó con la vida de Tangsiri y añadieron que este tuvo lugar a las 3:00 a. m., hora local.

Las fuentes indicaron que varios de los principales asesores navales de Tangsiri también murieron en el ataque.

Tangsiri ha sido una de las figuras más vocales y estratégicas dentro de la estructura militar de Irán, especialmente en lo que respecta al control del Estrecho de Ormuz.

Tangsiri asumió el mando de la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en agosto de 2018, nombrado directamente por el Líder Supremo, el ayatolá Alí Khamenei.

Es un veterano de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), con una larga carrera centrada en operaciones navales en el Golfo.

Debido a su rol en el programa de misiles y las actividades de desestabilización regional, fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos (desde 2019) y otros países occidentales.

Su eliminación representaría un golpe táctico y simbólico inmenso por varias razones, entre ellas, el lugar donde fue alcanzado. Bandar Abbas es el puerto estratégico más importante de Irán y sede del cuartel general de su flota.

Al ser un hombre de extrema confianza de Khamenei, su reemplazo implica un reto logístico en un momento de máxima tensión en el "frente marítimo".