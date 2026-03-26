Díaz Achával destacó la creación del Consejo Económico y Social y llamó a “construir políticas de Estado a largo plazo”

El legislador del Frente Cívico valoró la convocatoria multisectorial impulsada por el Gobierno provincial y remarcó la importancia de institucionalizar los consensos.

Hoy 13:46

El doctor Martín Díaz Achával, integrante del bloque Frente Cívico, analizó en diálogo con Radio Panorama el reciente lanzamiento del Consejo Económico y Social, al que definió como una decisión “muy importante” para proyectar el desarrollo de la provincia.

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En ese sentido, señaló que el espacio permitirá pensar políticas públicas de mediano y largo plazo, en contraposición a la lógica de atender únicamente las urgencias. “Si se quiere pensar en el desarrollo de una provincia, es clave proyectar hacia el futuro”, sostuvo.

El legislador recordó que este tipo de instancias tienen antecedentes en la provincia, al mencionar que ya en los años 2004 y 2005 se trabajó en acuerdos programáticos y políticas de Estado con la participación de distintos sectores. Además, indicó que el Consejo Económico y Social fue incorporado a la Constitución provincial y posteriormente reglamentado por ley.

Díaz Achával destacó que la actual convocatoria tiene un carácter institucional y amplio, con la participación de universidades, organismos técnicos como INTA e INTI, cámaras empresariales, asociaciones profesionales y gremios, además del rol de la Legislatura en la generación del marco legal.

“Discutir políticas de Estado más allá de quién ocupe los cargos es fundamental”, afirmó, y valoró la posibilidad de generar consensos duraderos que trasciendan coyunturas políticas.

Asimismo, remarcó que este tipo de ámbitos pueden derivar en resultados concretos, al citar como ejemplo la evolución del Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), cuya transformación —según indicó— tuvo origen en discusiones estratégicas de años anteriores.

El dirigente también subrayó la importancia de “convocar a los que saben”, al considerar que el desarrollo de la provincia debe apoyarse en el conocimiento técnico y la participación plural. “La sociedad y la democracia se construyen escuchando a todos los sectores”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, planteó que el desafío es equilibrar lo urgente con lo importante, y sostuvo que trabajar sobre bases estructurales permitió avances en áreas como infraestructura, servicios y producción, posicionando a la provincia en materia económica.

Finalmente, al ser consultado sobre el escenario político, Díaz Achával confirmó que presentó sus aspiraciones dentro del espacio para una eventual candidatura a la intendencia de la Capital, y señaló que la definición quedará en manos de la conducción del Frente Cívico, que evaluará las distintas propuestas.