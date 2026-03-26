El sueño de toda una vida: sus hijas lo sorprendieron con entradas para ver a AC/DC y se emocionó hasta las lagrimas

Una familia santiagueña —de apellido Luna Salvatierra— protagonizó un emotivo momento que rápidamente se volvió inolvidable. Omar Neri, de 57 años, recibió de sus hijas un regalo que esperó durante toda su vida: viajar a ver a AC/DC en River Plate.

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La sorpresa se dio durante un almuerzo familiar, cuando sus cuatro hijas le entregaron las entradas y pasajes que habían comprado entre todas. La reacción no tardó en llegar: las lágrimas de emoción reflejaron el significado del gesto.

Omar es un fanático de la banda desde hace años, y este viaje representa el cumplimiento de un sueño largamente esperado. El regalo también fue pensado como un pre cumpleaños, ya que el próximo 7 de abril cumplirá 58 años.

Según contaron sus hijas a Diario Panorama, la idea surgió como una forma de retribuir el esfuerzo de sus padres, quienes siempre les brindaron contención, educación y todo lo necesario para salir adelante.

Hoy, con sus cuatro hijas adultas y trabajando, decidieron devolverle aunque sea un poco de ese amor con un gesto cargado de significado.

El momento quedó registrado en un video que refleja no solo la sorpresa, sino también el vínculo familiar y la emoción de cumplir un sueño pendiente.