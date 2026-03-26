Organizan una caminata para pedir por la salud de Lucio

El niño tiene un tumor en el cerebro y realizarán la caminata bajo la consigna “Vamos a caminar con el corazón”.

Hoy 15:54

Este sábado 28 se realizará una caminata para pedir por la salud de Lucio. La movida, que se realizará bajo la consigna "Vamos a caminar con el corazón" tendrá un perfil solidario ya que se solicitará una colaboración para ayudar a la familia. La iniciativa es impulsada por KP GYM y tendrá lugar a partir de las 18. Quienes deseen colaborar podrán contribuir con lo que esté al alcance de cada uno.

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Invitan a alumnos, familias y amigos a sumarse.

A Lucio en agosto del 2025 le detectaron en el Cepsi un tumor en el cerebro: Queratoide rabdoide nivel 4. Fue trasladado al hospital Garrahan, en donde lo intervinieron durante 9 horas para extraer el mismo.

El tumor tiene características de Meduloblastoma (se puede ramificar). Se le infectó la válvula cerebral y le provocó una meningitis con Hidrocefalia y convulsiones, que lo mantuvo en estado de coma.

En total lo intervinieron 7 veces para colocarle catéter implantable y válvula cerebral. Le colocaron una zonda nasogástrica para alimentarlo con una leche especial, y actualmente se encuentra en Buenos Aires.