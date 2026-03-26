Gran Hermano: Mavinga abandonó la casa tras la polémica y emocionó a todos

La participante decidió dejar el reality luego de días de tensión. Su salida se dio tras el cara a cara con Carmiña Masi y generó un profundo impacto en sus compañeros.

Hoy 17:09

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), que se transmite por Canal 7, vivió uno de sus momentos más emotivos luego de que Jenny Mavinga decidiera abandonar la competencia, en medio de un clima de tensión que se venía intensificando en los últimos días.

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La situación se dio tras el derecho a réplica que protagonizó con Carmiña Masi, quien había sido expulsada previamente por sus comentarios racistas. En ese intercambio, la periodista paraguaya le pidió disculpas por sus dichos, mientras que Mavinga aseguró que no le guardaba rencor e incluso manifestó que podría compartir un café con ella fuera del reality.

Sin embargo, horas más tarde, la producción confirmó que una participante dejaría la casa por decisión propia, lo que generó incertidumbre entre los fanáticos. Finalmente, durante la gala, se confirmó que se trataba de Mavinga.

El motivo de su decisión

Según explicó Santiago del Moro, la decisión estuvo vinculada a las reiteradas acusaciones dentro de la casa, donde algunos compañeros la tildaron de “violenta”, lo que derivó en conflictos y enfrentamientos entre distintos grupos.

Estas situaciones afectaron su estado emocional y la llevaron a tomar la determinación de dar un paso al costado.

Desde la voz del Big, se comunicó oficialmente su salida:

“Hay una persona que no encuentra la manera de sobrellevar determinados conflictos que inciden negativamente en su ánimo”, expresaron.

Una despedida cargada de emoción

Antes de abandonar la casa, el Big le dedicó unas palabras que marcaron el tono de su despedida:

“Has sido una gran jugadora pero sobre todo fuiste y sos una excelente persona”.

Visiblemente emocionada, Mavinga respondió entre lágrimas:

“Hice todo el esfuerzo para poder seguir, pero entendí que no podía. Solo quiero decir gracias”.

La escena conmovió a todos los participantes, especialmente a Andrea del Boca, quien no pudo contener el llanto y la abrazó en uno de los momentos más emotivos de la temporada.

Finalmente, Mavinga se dirigió hacia la puerta giratoria, cumpliendo con el protocolo del programa, mientras recibía el aplauso de sus compañeros.

Su salida dejó un fuerte impacto dentro y fuera de la casa, en un contexto marcado por la polémica y el debate que se generó en torno a su paso por el reality.