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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAR 2026 | 22º
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El dólar oficial cerró a $1390 en el Banco Nación y tocó su nivel más bajo en un mes

Pese a la incertidumbre a nivel global, el tipo de cambio oficial y el resto de las cotizaciones operaron a la baja. El riesgo país se mantiene por debajo de los 600 puntos.

Hoy 17:10

En una rueda de negocios con discreto volumen de negocios en los USD 316,4 millones en el segmento de contado (spot), el dólar mayorista notó la tercera caída consecutiva, este jueves por 9,50 pesos o 0,7%, a $1.368, su precio más bajo desde el 14 de octubre del año pasado ($1.360).

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El tipo de cambio mayorista registra un descenso de 29 pesos o 2,1% en marzo, mientras que en el acumulado del primer trimestre de 2026 la caída se extiende a 87 pesos o 6 por ciento.

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