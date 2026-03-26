Sarmiento de La Banda tiene todo listo para recibir a homónimo de Resistencia

El Profe afrontará la segunda fecha del Federal A con árbitros confirmados.

Hoy 16:08

Sarmiento de La Banda ya tiene todo definido para su compromiso por la fecha 2 del Torneo Federal A, donde se medirá ante Sarmiento de Resistencia.

El encuentro se disputará el domingo 29 de marzo desde las 18:00, en un partido que asoma como importante para comenzar a marcar el rumbo en el campeonato.

Además, quedaron confirmadas las autoridades arbitrales para el cruce: César Antonio Ceballo será el juez principal, acompañado por Luciano Agustín Díaz como asistente 1 y Dalma Pérez como asistente 2, mientras que Mario Facundo Rojo Casal se desempeñará como cuarto árbitro.

El conjunto bandeño buscará hacerse fuerte y sumar en casa sus primeros puntos luego del arranque con derrota ante Boca Unidos en Corrientes.