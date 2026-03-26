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Autoridades definidas para el clásico entre Güemes y Mitre en el Madre de Ciudades

El cruce santiagueño por la Primera Nacional ya tiene designación arbitral. Se enfrentan el domingo desde las 17.

Hoy 16:21

Quedó confirmada la terna arbitral para el esperado partido entre Güemes y Mitre, correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará el domingo 29 de marzo desde las 17:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades, escenario que será testigo de una nueva edición del clásico santiagueño.

Mirá también:  Así será la venta de entradas para Güemes vs. Mitre en el Madre de Ciudades

En cuanto a las autoridades, Nahuel Viñas será el árbitro principal, acompañado por Martín Diego como asistente 1 y Sebastián Osudar como asistente 2. El cuarto árbitro será Federico Guaymas.

El duelo promete un gran marco y mucha intensidad, con dos equipos que buscarán quedarse con un partido clave tanto por la tabla como por el peso emocional que tiene este clásico en la provincia.

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