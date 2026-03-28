Virales en la era digital: Factores que impulsan su éxito

En 2020, el 90% de los usuarios de Internet en Argentina compartieron contenido viral, lo que demuestra la importancia de comprender por qué algunos crecen más que otros.

Hoy 04:23

En el mundo de los virales, algunos contenidos logran un crecimiento exponencial, mientras que otros se desvanecen rápidamente. Según datos de 2020, el 90% de los usuarios de Internet en Argentina compartieron al menos un contenido viral, lo que resalta la relevancia de entender los mecanismos detrás de este fenómeno.

Uno de los factores clave que influyen en el crecimiento de un contenido viral es su emotividad. Contenidos que provocan risas, lágrimas o asombro tienden a ser compartidos más frecuentemente. Estudios han demostrado que las emociones intensas aumentan la probabilidad de que un contenido sea viral.

Además, la facilidad de consumo es esencial. Contenidos que son breves, visualmente atractivos y fáciles de entender tienen más probabilidades de ser compartidos. Por ejemplo, videos cortos en plataformas como TikTok han revolucionado la forma en que se crean y consumen contenidos virales.

Otro aspecto importante es el momento en que se publica el contenido. La sincronización con eventos actuales o tendencias puede disparar la viralidad. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, muchos memes y videos relacionados con el aislamiento se volvieron extremadamente populares debido a su conexión con la realidad de las personas.

La influencia de las redes sociales también juega un papel crucial. Plataformas como Twitter, Facebook e Instagram permiten que los contenidos se difundan rápidamente a grandes audiencias. Los algoritmos de estas plataformas a menudo favorecen el contenido que genera interacciones, lo que puede acelerar su llegada a más usuarios.

Finalmente, el contenido original o sorprendente suele captar la atención y motivar a la audiencia a compartirlo. La creatividad y la innovación son factores determinantes que muchas veces separan un contenido viral de otros que simplemente pasan desapercibidos.

Desde el surgimiento de Internet en la década de 1990, el fenómeno de los virales ha evolucionado considerablemente. Comprender los elementos que los hacen exitosos puede ser fundamental para creadores de contenido, marcas y cualquier persona interesada en maximizar su impacto en el mundo digital.